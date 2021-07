L'EMERGENZA DELTA

Mario Landi

La variante Delta tiene in allarme le istituzioni. Il ministero della Salute è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione delle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce della variante. Tra le proposte, la definizione di un numero minimo di tamponi settimanali: per la zona bianca potrebbero essere richiesti almeno 150 ogni 100mila abitanti.

Sono ogni giorno di più le conferme che il Covid non solo non lascia il paese come sperato, ma anzi torna a crescere in modo deciso per effetto soprattutto della variante Delta, in particolare colpendo le fasce giovani, i non vaccinati o quelli con una sola dose, ma le vittime continuano a diminuire. «L'ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese», riferisce il documento pubblicato sul sito Epicentro dell'Iss. E il fenomeno si allarga a diversi paesi europei. «Che la curva dei contagi in Europa sia tornata a risalire è ormai un evidente dato di fatto. In alcuni Paesi, come Regno Unito, Spagna e Portogallo in maniera marcata, al punto da far considerare o, addirittura, in alcune nazioni di adottare, misure più rigide per i passeggeri in arrivo da quei Paesi - sottolinea Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico - Questo incremento nei contagi è dovuto in larga parte alla progressiva dominanza della variante Delta che per la sua contagiosità, stimata essere di circa il 60% superiore a quella della variante Alfa, è passata rapidamente da pochi punti percentuali a valori del 50-60% in alcune regioni. Bisogna completare in fretta l'immunizzazione nelle fasce d'età oltre i 60 anni». Ma è caos anche a livello di norme europee, per gli spostamenti da un paese e l'altro. Da mercoledì Malta permetterà l'ingresso nel Paese soltanto alle persone completamente vaccinate da almeno 14 giorni in possesso del Green Pass europeo, britannico o maltese. Gli spostamenti da/per i Paesi del cosiddetto elenco C (tra cui Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito) sono consentiti senza una motivazione particolare. Ma è richiesta la compilazione di un formulario online di localizzazione ed è obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid 19.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA