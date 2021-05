L'emergenza Covid fa slittare le scadenze. E' stata infatti prorogata fino al 29 ottobre prossimo la validità dei permessi per accedere alla zona a traffico limitato e dei contrassegni per persone con disabilità. Tutti i permessi in scadenza tra il 22 aprile e il 31 luglio, non ancora rinnovati, vengono infatti prorogati di 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, vale a dire il 29 luglio 2021. I cittadini non devono quindi fare nulla perché tutto avverrà in automatico: i contrassegni vengono rinnovati da Roma Servizi per la Mobilità e non è necessaria alcuna comunicazione da parte degli utenti. Sarà sufficiente infatti continuare ad esporre il permesso senza doverne chiedere l'aggiornamento. La proroga d'ufficio non interessa solo i permessi per la Ztl e i contrassegni per persone con disabilità ma anche i permessi di sosta gratuita nelle aree tariffate, i permessi per i bus turistici a carnet e gli abbonamenti Gran Turismo. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 05:01

