L'Ema già rassicura i Paesi Ue: «Solo 30 trombosi su 5 milioni di vaccinati»

L'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) è al lavoro per la revisione dei dati su AstraZeneca, ma il responso di domani circa la possibillità di tornare ad usare il vaccino anglo-svedese appare scontato. «Tutti i Paesi hanno assicurato che si allineeranno alla valutazione dell'Ema» sui casi di trombosi sospette che hanno portato 15 Paesi a restrizioni di vario tipo», ha detto Maria Temido, ministra della Sanità portoghese e presidente di turno del Consiglio Ue Salute. Anche Mario Draghi e il presidente francese Macron, dopo un colloquio telefonico avuto ieri, hanno concordato che partiranno spediti nella campagna vaccinale «dopo i risultati che saranno comunicati dall'Ema su AstraZeneca». «Fino al 10 marzo ci sono stati 30 casi» di eventi tromboembolici riportati, su quasi 5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca», ha infatti anticipato la direttrice dell'Ema, Emer Cooke (nella foto). Per l'assessore pugliese ma soprattutto virologo Pierluigi Lopalco, la sopsensione della somministrazione del vaccino è stata «un bene, ma ora dobbiamo conoscere i dati in possesso dell'Ema». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

