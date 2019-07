L'ELISIR DELL'ATTRICE

Valeria Arnaldi

«La vita che non costa un po' di fatica non è mai divertente. La fatica era ingegno, la fatica era invenzione, la fatica era amore. Non so come mi sia venuta questa parola abbastanza magica, fatica, ma il mondo era più bello quando ce n'era molta». Scrive così Franca Valeri nel suo libro Il secolo della noia, uscito da poche settimane, edito da Einaudi. L'attrice compirà 99 anni mercoledì 31 e nel volume, tra autobiografia e pensiero, invita a riflettere sul presente: siamo soddisfatti della nostra vita? Tema conduttore del volume è, appunto, la noia: «Non tutte le noie sono uguali: c'è quella in cui si sbadiglia aspettando la fine del giorno senza scopo e c'è, invece, quella più insopportabile in cui è lo scopo che si rivela noioso». Il segreto della felicità, forse, lo aveva già svelato in Bugiarda, no reticente, tra impegno e sentimento: «La nostra generazione era preparata. La preparazione non è solo forza fisica, l'esercizio è soprattutto di genere morale. Aspettare. Riscuotere. Amare e riamare, riderci sopra, ricordare con la giusta proporzione dei sentimenti».

Giovedì 25 Luglio 2019

