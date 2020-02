L'elenco dei big sul palco dei festival estivi capitolini si allunga con gli annunci dei live di Cat Power (foto) talentuosa cantautrice statunitense che porta i brani tratti dal nuovo lavoro, Wanderer, oltre alle hit di carriera il 15 giugno, al Summer Fest al Parco della Musica (biglietti 20 euro+dp da oggi alle 10 su ticketone.it). Stessa location per Beck, rivoluzionario artista californiano che torna in Italia dopo 15 anni con il tour Hyperspace, live il 26 giugno (bigl. da 34 a 60 euro+dp da oggi alle 11 su ticketone.it e da venerdì nelle prevendite autorizzate).

All'ippodrono di Capannelle, per Rock in Roma, sono invece annunciati i Volbeat, gruppo danese multiplatino che sarà live il 2 luglio (in prevendita dalle 9 di oggi per fan club; dalle 9 di domani su livenation.it, dalle 9 di venerdì su prevendite autorizzate).

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

