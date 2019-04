L'ELECTION DAY NELL'HINTERLAND

Lorena Loiacono

Faccioni in vista sui manifesti elettorali e promesse che rimbalzano da destra a sinistra: il tempo stringe, tra un mese si vota. Circa 2,4 milioni di romani sono chiamati infatti alle urne, il 26 maggio prossimo, per le elezioni europee. Una tornata elettorale piuttosto attesa, su cui si sta scaldando la campagna elettorale per capire le future alleanze di partito. Ma non solo. Nello stesso giorno, infatti, saranno aperti i seggi per le elezioni comunali in 152 paesi del Lazio, circa il 40% dei 378 comuni complessivi della Regione.

E tra questi 152, 32 sono in provincia di Roma. E sui risultati elettorali di questi 32 paesi dell'hinterland capitolino si gioca il futuro della Città metropolitana. Legata a filo doppio con la politica e l'amministrazione del Campidoglio. Il 26 maggio, quindi, si voterà per i 32 nuovi sindaci e la tornata elettorale prevede anche il secondo turno, per un eventuale ballottaggio, ma solo nei comuni con più di 15mila abitanti: vale a dire Civitavecchia con 51229 abitanti, Ciampino oltre 37mila, Monterotondo con quasi 40mila, Nettuno con 45500 abitanti, Palestrina con 20500 e Tivoli con i suoi circa 53mila abitanti. Sono queste le città più grandi vicino Roma, da cui spesso partono i pendolari che vengono a lavorare, a studiare o a curarsi nella Capitale per un totale di 246.834 abitanti.

Nelle liste dei candidati, alcune delle quali giunte non prima del mese di marzo, ci sono i vecchi nomi da confermare o bocciare, i nuovi candidati che provengono dai partiti o dalle liste civiche e le nuove alleanze frutto di mesi di discussioni. Le elezioni comunali infatti saranno un'interessante cartina di tornasole sull'andamento della politica romana e regionale degli ultimi anni. Un election day ad alta tensione.

