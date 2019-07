L'edizione di AltaRoma che ha appena chiuso i battenti si è mossa tra alta moda, emergenti e sostenibilità.

Gli allievi stilisti dell'Accademia Altieri Moda e Arte si sono cimentati in Power of Nature il final work a tema salvaguardia dell'ambiente, che ha visto eccellere la studentessa Giorgia Maggi. Alla Galleria Plus Arte Puls di viale Mazzini l'associazione no profit Officine di Talenti Preziosi (OTP) ha presentato il suo nuovo progetto creativo Bijou Green... Verso un mondo migliore con gioielli in bamboo, plastica, corteccia di legno, pelle di ananas, vetro, plexiglass, strass, corna di bufalo e pelle vegetale. Tendenza migrante per parlare di sostenibilità ambientale è uno degli spunti che fanno riflettere della nuova edizione di A.I. (Artisanal Intelligence) dal titolo The shape of the water - reinvenzione, sostenibilità, trend migrante che sposta l'attenzione sul riuso di materiali di scarto, che vengono reinventati. Niente ambiente ma ispirazioni Bauhaus per la collezione dell'archi-stilista Sabrina Persechino che fa sfilare sete, cachemire e pelli incisi geometricamente al laser, mentre Sylvio Giardina usa la sua capacità di couturier per trasformare il rosso, trasformandolo in un flusso che circonda il corpo femminile abbracciandolo fin sulla testa, in pieghe e tagli geometrici, esaltati da suture di nastri in velluto. (V.Tim.)

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

