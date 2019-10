L'edizione dei record in Fiera Tutti in fila per droni e robot

Paolo Travisi

Che la tecnologia porti all'isolamento è un luogo comune da sfatare. Oggi, infatti, creare innovazione, significa fare comunità. Lo testimonia la grande affluenza di visitatori, curiosi, appassionati di hi-tech e bambini che hanno scelto Maker Faire Rome 2019 nei tre giorni della Fiera di Roma. A sette anni dalla sua partenza, infatti, è divenuta la manifestazione dedicata alla tecnologia più importante a livello europeo.

I sette padiglioni della Fiera sono stati animati da migliaia di persone provenienti da tutta Italia per ammirare i progetti degli oltre 600 espositori di 40 paesi diversi. Tanti i makers con idee originali, spesso utili. Come i ragazzi dell'Istituto Faraday di Ostia che hanno inventato cucciamatic, acqua e cibo per gatti comandata da app, o gli ingegneri di Roma Tre che sognano una città pulita, grazie alla pattumiera smart che discrimina carta, plastica e vetro da buttare. E ancora l'essiccatore di pasta ad energia solare dotato di intelligenza artificiale (e consumo zero) dei ricercatori del Crea. C'è invece chi ha inventato una ruota a geometria variabile, brevettata a livello mondiale, per aiutare i diversamente abili in sedia a rotelle a salire le scale, dopo aver visto cosa accade sotto la metro di Roma.

Ed ancora un barista milanese, fresco papà, con un braccialetto che suona quando un bambino si allontana dal genitore. Stupefacente il robot-quadrupede dell'Istituto Italiano di Tecnologia, polo di eccellenza in Italia, comandato tramite visore di realtà virtuale e fondamentale in situazioni ad alto rischio, come terremoti, catastrofi ed incendi. Da Cagliari, invece, un gruppo di studenti di ingegneria ha creato Acuadori, una piattaforma per il monitoraggio delle viti, low-cost ma dalla grande utilità, per chi vuol produrre del buon vino.

E non manca l'attenzione green: Funghi Espresso, dagli scarti del caffè produce funghi e cibo per i pesci nelle vasche idroponiche, la cui acqua nutre l'orto. Oltre le invenzioni creative dei makers, per la prima volta a Maker Faire Rome, tanta curiosità verso le 26 opere d'arte contemporanea della sezione Maker Art, disseminate lungo tutta la fiera.

