L'ecuadoriano si carica, Berisha non gira

STRAKOSHA 6Serata di ordinaria amministrazione, è sempre reattivo con i piedi peccato per le solite incertezze nelle uscite.BASTOS 5,5Caputo lo stordisce fin da subito. Oltre ai soliti rinvii sbilenchi che fanno parte del suo repertorio un paio di pericolsi svarioni.ACERBI 6,5E' lui a comandare le operazioni in difesa. Come sempre. Attento e determinato è grazie a lui se la Lazio non subisce gol da due giornate.RADU 6Costretto agli straordinari da un Empoli che pende a destra si fa apprezzare per la solita lucidità. Peccato per l'eccesso di confidenza su Caputo, ma c'è acerbi a mettere una pezza.ROMULO 6,5Prima gara da titolare prende subito possesso della fascia ma la sua vena offensiva attira i difensori dell'Empoli.MILINKOVIC 6,5Un paio di spunti interessanti, è sempre nel vivo dell'azione; per fermarlo ne servono sempre due. (12' st Cataldi 5,5: un po' in affanno).LEIVA 6Gioca affaticato e si vede: molle sulle gambe e commette troppe leggerezze che non sono nel suo dna.BERISHA 5,5Disorientato fatica a trovare la posizione ma soprattutto i compagni, inspiegabile l'involuzione rispetto ad un anno fa. (31' st Badelj 5,5: inconsistente).LULIC 6,5Capotano coraggioso non molla mai è resta in partita fino all'ultimo anche quando le forze sono ormai ridotte al lumicino.CORREA 6Non è al top ma nel primo tempo è l'unico a cercare una soluzione per sfondare. Al 36' ha la palla buona ma la spreca.CAICEDO 7Primo tempo in chiarosocuro, si illumina prima dell'intervallo procurandosi e segnando il rigore dell'1-0. Galvanizzato. (39' st Neto 6: grintoso).INZAGHI 6,5Seconda vittoria di fila, terza se si conta anche la Coppa Italia. Senza Immobile, Luis Alberto e Parolo, perde Milinkovic in corsa: di più non poteva fare.