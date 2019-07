L'ecuadoriano pupillo di Simone Inzaghi

ROMA - «Resto sicuro». Felipe Caicedo vede il suo futuro ancora alla Lazio e lo dice apertamente. L'attaccante, prima di entrare in Paideia per le visite di idoneità, ha risposto così ad un tifosi che gli chiedeva lumi sul futuro ma per chiudere il cerchio servirà il rinnovo di contratto che scade nel 2020. Oggi visite di idoneità per Lazzari e Jony che partiranno per Auronzo, nelle prossime ore ci sarà l'incontro tra Kezman, l'agente di Milinkovic e Lotito per parlare di futuro, sulle tracce del centrocampista ci sarebbe anche l'Inter. Attesa per il confronto tra Luis Alberto e Tare per capire le intenzioni dello spagnolo fronte abbonamenti già staccate 3.000 tessere. Gli Irriducibili infine hanno annunciato che non saranno ad Auronzo e che ritirano lo striscione dalla Curva Nord per protestare contro le nuove norme contro la violenza negli stadi.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA