L'economia italiana si è fermata nel terzo trimestre del 2018. Fra luglio e settembre, secondo i dati Istat, il Pil è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente mentre cresce di mezzo punto il peso degli interessi pagati dallo Stato per collocare i Btp in asta. Alla luce dei dati, l'obiettivo di una crescita dell'1,2% stimata per fine anno appare assai improbabile e ancora più incerto diventa l'obiettivo di un Pil all'1,5% nel 2019, così come previsto nella manovra di bilancio varata dal governo giallo-verde e bocciata dalla Ue. Durissimo il giudizio del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: «C'e una divergenza di spiegazioni economiche in questo governo su cui bisogna cominciare a chiarire che se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi è colpa esclusiva di questo governo e della politica economica che realizza, non di altri». Il governo, però, assicura che lo stop era previsto e che nei ministri c'è la convinzione che con le misure contenute nella manovra ci sarà un'inversione di rotta: «E uno stop congiunturale, l'avevamo previsto afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - Per questo abbiamo deciso una manovra espansiva. La manovra mira proprio a invertire questo trend». (A.Sev.)