L'azzurro vicino al Napoli ma De Laurentiis: è presto

ROMA - «Balotelli non lo abbiamo preso in considerazione. È un bravissimo calciatore e uno straordinario attaccante, ma l'attacco non è la nostra priorità». Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commenta così le voci che accostano il nome di Supermario al club partenopeo. «Dobbiamo prima di tutto capire con Ancelotti quali siano le possibilità del gruppo esistente. I nostri calciatori in attacco sono tanti e pensare che questa sia la priorità è un errore», dice De Laurentiis dal palco di Football Leader a Napoli.«Con Carlo (Ancelotti, ndr) ci siamo sentiti negli anni tante volte e mi ha sempre dato un senso di imparzialità e generosità. Mi trasmette serenità perché non ha mai insistito neppure quando mi ha chiesto qualche calciatore. L'ho voluto perché è un grande che ha vinto dappertutto e non ha questa smania. Se viene è perché gli piace il Napoli e Napoli. Non mi dà l'impressione di usare il Napoli per andare da un'altra parte», sottolinea il numero uno del club partenopeo.