L'azienda: «Cassonetti puliti». Ma la realtà e un'altra

Ancora spazzatura in strada, a ridosso dei secchioni e lungo i marciapiedi. Sotto gli occhi di tutti, anche dei bambini che si affacciano dalle finestre della scuola. Accade in zona Marconi, ad esempio, dove i bidoni continuano a straripare di sacchetti dei rifiuti. Resta tutto a terra, per giorni, e la pioggia delle ultime ore rischia di trasformare tutto in una pericolosa poltiglia. A ridosso di viale Marconi, su Via Bagnera, via Grimaldi e via Cardano, qualcosa nella raccolta dei rifiuti non sta funzionando: dall'Ama assicurano che stanno intensificando gli interventi in città ma quel quadrante resta ancora in alto mare. I secchioni sono letteralmente assediati da montagne di spazzatura tutta intorno. Davanti alle vetrine, bar e ristoranti, sotto le finestre dei palazzi. E la spazzatura non risparmia nessuno, neanche le scuole: i bambini della scuola primaria Guttuso in via Cruto, infatti, si affacciano e vedono materassi e televisori, lasciati lì senza ritegno da qualche zozzone. Il posto è decisamente sbagliato per abbandonare i rifiuti ingombranti ma qualcuno prima o poi dovrà farsene carico e portarli via.(L. Loi.)

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

