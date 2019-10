L'AVVERSARIO

TORINO - Colpaccio cercasi. Dopo lo scivolone interno contro la Lokomotiv Mosca, il Bayer Leverkusen insegue la grande impresa a Torino: «Faremo di tutto per vincere - assicura il tecnico Bosz -. La Juve disputerà una partita di alto livello, sappiamo che le squadre di Sarri giocano bene e sono difficili da affrontare».

Bosz, ai tempi in cui era sulla panchina dell'Ajax, fece esordire in prima squadra un certo De Ligt: «A 17 anni era già un top player, tanto che la Nazionale olandese lo volle subito. Ci sono pochi talenti giovani come lui». Il portiere Hradecky si prepara allo scontro frontale con Cristiano Ronaldo: «È un calciatore di livello assoluto, fermarlo sarà molto difficile».

E allontana l'idea di una sconfitta che metterebbe in seria salita il cammino dei tedeschi verso gli ottavi di Champions League: «Non ci voglio nemmeno pensare». Nell'altro match del Gruppo D, sempre alle ore 21, la capolista Lokomotiv Mosca ospiterà l'Atletico Madrid.(T.Orm.)

