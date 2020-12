L'avanzata dei farmaci equivalenti

ROMA- L'Europa ha l'occasione storica di diventare centro di ricerca, sviluppo e produzione di farmaci equivalenti, che avranno un ruolo chiave nell'emancipazione sanitaria di interi continenti. È stato uno degli argomenti affrontati al convegno on line Farmaci equivalenti. Opportunità clinica ed economica. Come proporli in maniera corretta, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e con il contributo incondizionato di TEVA. «Ampliare la platea anche in Italia di consumatori di farmaci equivalenti significa sostenere le imprese, la ricerca, una linea produttiva all'avanguardia, liberando i nostri cittadini dal pericolo della dipendenza da produttori stranieri e dalle loro forniture», afferma Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e Vicepresidente del Bureau del Comitato Europeo delle Regioni (CdR). «In Europa c'è una disparità incredibile nel consumo dei farmaci equivalenti e siamo negli ultimi posti della classifica, dominata da Olanda, Germania, Regno Unito, Francia prosegue Ciambetti- paradossalmente il 90% dei nostri connazionali, conosce perfettamente i farmaci equivalenti contro una media Europea del 63%. Inoltre le macro-aree del Nord vantano il maggior consumo di farmaci equivalenti rispetto al Centro-Sud».

(A.Cap.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA