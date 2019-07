Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo. Al centro della questione, il «caso scommessa» che sabato scorso a Napoli lo aveva visto protagonista insieme all'amico Catello Buonocore. Il calciatore gli aveva lanciato una sfida: gettarsi nel mare in sella alla sua Vespa in cambio di duemila euro in contanti. Buonocore aveva accettato di buon grado, buttandosi in acqua con il motorino tra le urla e le risate dei presenti. «Tanto valeva soltanto 600 euro», aveva commentato Buonocore uscendo dall'acqua. Il video della bravata è stato poi pubblicato dallo stesso Balotelli sui suoi profili social, scatenando l'ira degli utenti e una valanga di critiche. Insieme al calciatore e all'amico sono state denunciate altre due persone, tra cui il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina dov'è avvenuto il fatto. Gli investigatori della Polizia Municipale hanno consegnato alla Procura di Napoli i risultati delle attività investigative nelle quali si contestano anche violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi, il getto pericoloso di cose. (M.Poi.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

