L'auto dei rapinatori in fuga dai carabinieri si schianta a Vigna Clara: caccia all'uomo

Emilio Orlando

Erano pronti a entrare in azione. Ma sono stati notati dai carabinieri in servizio anti-rapina che gli hanno intimato l'alt. Ma i due malviventi, che si erano appostati a Vigna Clara, di tutta risposta si sono dati alla fuga. Sono saliti in auto e hanno tentato di seminare i militari con manovre da brivido. Sorpassi a tutto gas in una corsa da brivido, con la volante alle spalle e la paura di esser presi. La loro corsa è finita a piazza dei Giochi Delfici, dove hanno sbandato finendo contro tre auto in sosta.

Di lì non si sono dati per vinti e sono scappati a piedi nelle strade piene per lo shopping natalizio. Ora sono ricercati e secondo le forze dell'ordine hanno le ore contate. Naturalmente la scena da film è stata notata da moltissimi testimoni. Tra questi anche il parroco della chiesa di Santa Chiara: «Erano da poco passate le 17,30 - spiega Don Giuseppe Frigiola - stavo preparando la e ho sentito un enorme rumore, un boato, e poi delle sirene. I fuggiaschi non sono entrati in chiesa (inizialmente si era diffusa erroneamente questa voce, ndr). Una cosa la posso dire senza dubbio, non sono persone di zona».

Secondo gli inquirenti la gang potrebbe far parte di una banda di ladri di orologi che da mesi sta terrorizzando i residenti della zona, mettendo a segno rapine e scippi. Entrano in azione al tramonto quando il traffico cittadino all'ora di punta rallenta l'intervento delle pattuglie. Ma non si esclude neanche che volessero colpire qualche negozio per rubare l'incasso». Nella fuga i banditi hanno centrato anche l'auto che aveva a bordo un automobilista: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa San Pietro per lievi contusioni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

