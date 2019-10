«L'Aula Giulio Cesare mi ha eletto segretario dell'Assemblea Capitolina. Ringrazio il segretario uscente il consigliere Alessandro Onorato, tutti coloro che mi hanno votato e la vice-presidente vicaria Sara Seccia per la fiducia. Metterò tutto il mio impegno per essere all'altezza di questa nuova responsabilità con il sostegno dei miei colleghi dell'Ufficio di presidenza. Svolgerò questo nuovo incarico al servizio della Città cercando di rafforzare il ruolo e la produttività dell'Assemblea Capitolina nella quale si devono promuovere processi reali in grado di creare soluzioni per Roma con una costante attenzione ai corpi intermedi, coi quali ci dobbiamo confrontare». Così il consigliere Davide Bordoni, eletto segretario d'Aula, commenta il suo nuovo incarico nell'Amministrazione di Roma. 46 anni, coniugato con Adelia, laureato in sociologia, presente in Aula Giulio Cesare dal 2006 con diversi ruoli istituzionali compreso quello di Assessore al commercio dal 2008 al 2013, attualmente è coordinatore romano di Forza Italia.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

