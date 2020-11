L'attrice e sceneggiatrice Daria Nicolodi, già musa e compagna del regista Dario Argento e madre di Fiore e Asia, regista e attrice a sua volta, è morta a Roma all'età di 70 anni. La notizia è stata data ieri dai siti specializzati di cinema (il decesso risalirebbe a mercoledì mattina) e confermata da uno struggente post di Asia Argento: «Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire». Fiorentina, Nicolodi ha debuttato nel teatro giovanissima, 17 anni, lavorando per Luca Ronconi, Gabriele Lavia, Carmelo Bene. In tivù diventa popolare come Elisa nello sceneggiato Rai, Ritratto di donna velata (1974). Nel cinema esordisce con Elio Petri, ma a darle la notorietà è il ruolo di Gianna Brezzi nel cult Profondo Rosso del 1974. Da lì i ruoli iconici per Argento in Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982), Phenomena (1984).



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

