L'Atalanta s'illude poi crolla, il City non perdona: 5-1 Bayern e Psg ok

MILANO - L'Atalanta fa arrabbiare il Manchester City andando in vantaggio al 28' all'Etihad Stadium con Malinovskyi, su rigore procurato da Ilicic. La squadra di Pep Guardiola reagisce e sommerge la Dea di Gian Piero Gasperini. Finisce 5-1, con i Citizens che vanno al riposo già avanti grazie ad una doppietta del Kun Aguero (34' e 38' dal dischetto) e dilagano nella ripresa, trascinati dalla tripletta di uno scatenato Sterling (58', 64' e 69'). I padroni di casa terminano in dieci per il rosso a Foden (83'), ma in maniera indolore. City a punteggio pieno dopo tre giornate, Atalanta ancora a zero nel gruppo C. In mezzo, a 4 punti, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, che impattano 2-2 in Ucraina. L'avventura europea dei bergamaschi è sempre più in salita.

È la serata dei grandi bomber. Non solo quelli del City, ma anche le stelle del Paris Saint-Germain, travolgente 0-5 in Belgio sul Club Brugge: due squilli di Icardi (5 centri nelle ultime 4 gare ufficiali), addirittura tre di Mbappé, subentrato nel secondo tempo. I francesi avrebbero ottenuto una qualificazione record dopo appena 3 turni in caso di pareggio tra Galatasaray e Real Madrid. Ai blancos basta una rete al 18' di Kroos per vincere in Turchia, salire al secondo posto nel gruppo A e far tirare a Zidane un gran sospiro di sollievo.

Senza mezze misure il Tottenham nel gruppo B. Dopo il 2-7 incassato a Londra al cospetto del Bayern Monaco, ecco il 5-0 casalingo sulla Stella Rossa Belgrado. A proposito di attaccanti, colpiscono due volte a testa Kane (15 gol in 15 incontri in stagione, nazionale compresa) e Son, più zampata di Lamela. Può essere da meno Lewandowski? Doppietta pure del polacco nel 2-3 del Bayern in Grecia contro un Olympiacos mai domo. Sono 9 punti per i bavaresi contro i 4 degli Spurs.

