Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'associazione onlus A.I.D.A. (Associazione Italiana Diversi Alternativi) con il suo Presidente, Ileana Argentin, ha lanciato lo scorso venerdì l'iniziativa Braccialetti Colorati No Femminine ma Donne, a sostegno delle donne e contro la violenza. «L'iniziativa ha dichiarato la Presidente Argentin nasce dall'urgenza di continuare a parlare di donne e della violenza che, purtroppo, continua a registrarsi quotidianamente. Uno dei principi sui quali si basa e ispira la onlus è proprio quello di combattere ogni forma di pregiudizio, stereotipo culturale e stigma. Il numero dei femminicidi nel nostro Paese è sempre molto alto, così come il numero delle violenze, spesso taciute, ed è consequenzialmente variabile quello delle denunce».Durante la manifestazione sono stati distribuiti dei braccialetti colorati che riportano la scritta No Femmine ma Donne, proprio a volere rivendicare la condizione e natura senza alcun tipo di stereotipo, timore, con la convinzione di tornare a sentirsi sempre più sicure nel proprio quotidiano, al lavoro, nella famiglia. Questa è solo la prima di una serie di iniziative che dal mese di ottobre, fino ad arrivare al 25 novembre prossimo, Giornata Internazionale promossa dall'ONU Contro la Violenza sulle Donne, vedrà A.I.D.A. e i suoi soci ulteriormente impegnati nel tutelare la donna da ogni forma di violenza.(I. D. G.)