L'assessore Gatta: «Le buche? Sono in netta diminuzione»

«Le buche? Stanno diminuendo, notevolmente. È un problema che si è sviluppato a seguito di carenza di manutenzione per diversi anni. Le nostre infrastrutture stradale per questo non hanno resistito agli eventi atmosferici un po' più impegnativi che ci hanno riguardato verso la fine dell'inverno». Lo ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta a Radio Roma Capitale. «Abbiamo programmato 90 lavori di manutenzione sulle strade di grande viabilità e oltre 40 sono già terminati o sono in corso», ha spiegato Gatta rivendicando l'impegno già profuso su questo tema e precisando che obiettivo del Campidoglio è la programmazione, non gli interventi in emergenza. «Quanto tempo per rientrare nella normalità a Roma? In una grandissima città con questa enorme rete stradale, non è certo un'opera che si conclude in un anno», ha risposto. Poi un cenno sulla Tiburtina: «I lavori riprenderanno a metà giugno. Il 13 aprile l'Amministrazione capitolina ha firmato l'accordo che mette fine al contenzioso tra Roma Capitale e il consorzio di imprese che si era aggiudicato l'appalto nel 2009.