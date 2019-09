L'assessore ai trasporti? Un artigiano ciclista

«Troppo integralista» così più di qualcuno definisce il neo assessore ai trasporti Pietro Calabrese. Nel suo curriculum sul portale Rousseau si definisce un artigiano e un pittore di arte contemporanea, ma soprattutto dichiara di utilizzare un solo mezzo di trasporto: la bicicletta. È stato presidente della Commissione Trasporti del Campidoglio dal momento in cui Stefàno abbandonò il ruolo. Ma nel suo curriculum online c'è un'altra curiosità. Nel 2016 per contrastare la corruzione proponeva di far seguire con una telecamera il Sindaco in qualsiasi momento. Con una telecamera accanto scriveva - a un criminale non verrebbe mai in mente di ricattarlo, così come nessuno potrebbe inventarsi bugie per screditarlo.

Valentina Vivarelli, neo assessore al Patrimonio e alle politiche abitative, è laureata in scienze della comunicazione e ha un passato da consigliera municipale all'ottavo municipio. La nuova assessore al Sociale è invece Veronica Mammì, con laurea specialistica in Psicologia Clinica e delle Comunità, e ha già ricoperto la medesima carica in VII Municipio, ed è inoltre la moglie dell'ex presidente della commissione trasporti Enrico Stefàno.

(M.Esp.)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

