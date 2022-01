«L'assenza di Djokovic agli Australian Open è una sconfitta per il tennis». Così l'ATP ha commentato la sentenza del Tribunale federale (all'unanimità) che ha bocciato il suo ricorso e che ha costretto il campione no vax a lasciare il Paese, rinunciando all'obiettivo di vincerli per la decima volta. Ma soprattutto è una sconfitta per colui che ha il record di settimane trascorse come numero 1 del mondo ed ora mette a rischio la carriera. E oltre al danno d'immagine, c'è quello economico che potrebbe raggiungere i 50 milioni di euro. Restano le parole amare di Djokovic, già partito per Dubai e tra i tennisti che lo hanno difeso, quelle dell'australiano Kyrgios: «Voleva solo giocare a tennis. Perché espellerlo...». E intanto nel tabellone degli Australian Open al suo posto l'italiano Salvatore Caruso, diventato in un attimo il più famoso tra i tennisti ripescati in un grande torneo.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA