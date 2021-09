L'ASSASSINO NON RISPONDE AL GIP

Resta in carcere Emanuele Impellizzeri, il vicino di casa accusato di aver ucciso Chiara Ugolini. Lo ha deciso il gip di Firenze, Angela Fantechi, per la personalità dell'uomo, parlando di «crudeltà e motivi abietti», e per il pericolo di fuga. Il 38enne ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Gli atti ora passeranno al tribunale di Verona e dovrà essere il gip competente per territorio a confermare la misura cautelare.

«È ancora sotto choc, non si sta sottraendo alle sue responsabilità, parlerà nei prossimi giorni», ha assicurato il legale dell'uomo. L'autopsia, intanto, non ha permesso di stabilire con certezza la causa della morte di Chiara. Il corpo presentava diversi traumi interni e saranno necessari ulteriori esami per stabilire i danni causati dalla candeggina fatta ingerire a forza, con uno straccio, dal killer. Proseguono le indagini con una novità: Impellizzeri sarebbe entrato nell'appartamento di Chiara da una delle finestre della scala del condominio, che porta al terrazzino, e non arrampicandosi dal balcone. (E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

