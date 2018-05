L'ascensore non c'è: donna precipita e muore

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiL'incubo di tutti che diventa tragica realtà: aprire la porta dell'ascensore ma non trovarla e precipitare nel vuoto. Quasi meccanicamente, praticamente senza difesa.È accaduto ieri nel cuore della Roma bene, quando una donna di 77 anni ha perso la vita cadendo nel vuoto, dal sesto piano del palazzo al civico 217 in viale Regina Margherita. La sventurata è morta sul colpo, dopo un volo nel buio della tromba dell'ascensore. Un incidente che ha letteralmente scioccato gli inquilini dello stesso stabile, rimasti attoniti a guardare il lavoro dei vigili del fuoro e l'inutile corsa dell'ambulanza.Tutto è accaduto in pochi attimi, intorno alle 15,30 di ieri: la donna, contrariamente alle sue abitudini, ha deciso di prendere l'ascensore nel tornare a casa dopo il tentativo di fare visita a una coinquilina. Abitava infatti al primo piano delo stesso palazzo e raramente prendeva l'ascensore. Ieri ha bussato all'appartamento situato al sesto piano ma, non trovando nessuno in casa, ha deciso di tornare indietro ma senza scendere a piedi. Ha così aperto la porta dell'ascensore: un gesto automatico. impossibile accorgersi che il pavimento della cabina dell'elevatore non ci fosse affatto.A lanciare l'allarme è stato il portinaio: insospettitosi dopo aver sentito un forte rumore provenire proprio dal vano ascensore, l'uomo è andato verso la tromba delle scale e si è trovato di fronte ad una scena raccapricciante.Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia Parioli, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Roma, con supporto del nucleo Saf per il recupero del corpo della 77enne. Le indagini dovranno accertare l'esatta dinamica della sciagura. L'ascensore, infatti, era fermo al settimo piano, eppure la vittima è riuscita facilmente ad aprire la porta al sesto piano che invece doveva restare bloccata. Solitamente è previsto uno sbarramento: se l'ascensore non si trova ben allineato sul piano, infatti, le porte si bloccano e non permettono a nessuno di entrare nel vano vuoto.