L'artrite reumatoide colpisce 400mila persone in Italia

ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella patologia cronica con decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe all'assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici. È il tema centrale del Convegno Focus artrite reumatoide, organizzato ieri a Roma da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly.

«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno sempre più messi in rete per rispondere a una patologia cronica invalidante come l'artrite reumatoide. La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche, soprattutto in termini di terapie personalizzate.

L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili, trovando soluzioni adeguate nel rispetto dei vincoli di spesa», afferma Alessio D'Amato, assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono stati introdotti strumenti di appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici, per garantire una continuità di assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti, farmacista e medicina generale», aggiunge Michela Di Biase, Consigliere Regionale.(A.Cap.)

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

