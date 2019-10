L'artigianato dai segreti millenari

Valeria Arnaldi

La lavorazione del bambù. L'incisione della pietra. La decorazione dei kimono. La creazione delle ceramiche. Senza dimenticare l'arte della cucina. Sono leggerezza e potenza, pazienza e puntualità a dialogare, tra affinità e contrasti, per raccontare una chiara idea di gusto - nelle molteplici accezioni del termine - nella terza edizione dell'Incontro con gli artigiani di Kyoto, organizzata da Masako Tominaga, da giovedì 24 a domenica 27, negli spazi di Doozo Art Books and Sushi, centro culturale polifunzionale che nella sede, in via Palermo 51, propone ristorante gourmet, libreria specializzata e galleria espositiva, in collaborazione con Meet Traditional Art in Rome. Sotto i riflettori, la cultura nipponica, dalle antiche tradizioni alla vitalità contemporanea, raccontata attraverso le eccellenze di Kyoto, custode di molte usanze e lavorazioni storiche. «Questa nuova generazione di artigiani, rispetto a quelle dei loro antenati, ha il desiderio di diffondere la propria opera anche fuori dal Giappone», dicono Tominaga, Giada Zaccardi, co-organizzatrice, e il coordinatore Takaaki Saida. In programma, cross-talk sulla cultura nipponica, mostre, laboratori, dimostrazioni, workshop - alcuni su prenotazione - per studiare le varie arti e mettersi alla prova. Tra le esperienze, quella del cha-kaiseki, preparazione del pasto tradizionale nell'armonia di colori, sapori, materie prime. Protagonisti, cinque grandi artigianati giunti per l'occasione da Kyoto. Akihiro Mashimo terrà il 25 un laboratorio sulla lavorazione del bambù e domenica su come realizzare lo shikainamikago, il cestino delle quattro onde, chiamato così per le curve che ricordano onde del mare. Sachi Manabe è tra le artiste più quotate per la decorazione del kimono yuze: sabato presenterà disegno e pittura dell'asciugamano giapponese. Stesso giorno per l'incontro con la ceramista Madoka Wakunami che, con il marito Soryu Wakunami, ha ideato un modo unico di fare ceramica, di cui darà dimostrazione. Domenica, lo scultore Takaaki Saida illustrerà l'arte dei mastri della pietra e mostrerà la macinazione del tè giapponese con una macina realizzata da lui. Masayoshi Ozasa, chef della cucina Matsusho e docente Kyoto Cooking School (nella foto), insegnerà la preparazione del piatto tipico tenshin e del cha-kaiseki (info e prenotazioni: kyotoroma19@gmail.com).

Lunedì 21 Ottobre 2019

