L'arte per tutti

PALAZZO BONAPARTE

Tremila metri quadri di mosaici, stucchi, affreschi che si potranno visitare gratuitamente, domani dalle 14 alle 24, grazie all'iniziativa L'arte a portata di tutti. Conclusi i restauri, riprendono vita gli spazi storici

di Palazzo Bonaparte, tra piazza Venezia e via del Corso, conosciuto per il balconcino verde dove Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone, osservava il via vai e la statua del Marte Pacificatore di Canova. Generali Italia, con Arthemisia, apre lo spazio Valore e Cultura, per accogliere mostre ed eventi con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. Di sala in sala ci si tufferà in tre secoli di storia d'Italia, racchiusi nello scrigno barocco progettato da Giovanni Antonio De Rossi e, dal 72, patrimonio di Generali. Il 6 ottobre arriverà anche la prima mostra, Impressionisti segreti, con oltre 50 opere - tra Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac - pro- venienti dalle più importan- ti collezioni private del mondo e finora mai concesse in prestito.(M.C.M.)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA