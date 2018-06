L'arte fa il salto con le aste

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiFemme assise, Robe bleue, uno dei dipinti più noti di Pablo Picasso (ritratto di Dora Maar), un anno fa è stato battuto all'asta da Christie's per 45 milioni di dollari. La stessa cifra ora è solo la stima di base per un altro capolavoro di Picasso, Buste de femme de profil. Femme écrivant, opera del 1932, che sarà proposto il 19 giugno in asta da Sotheby's a Londra: raffigura Marie-Thérèse Walter (musa e amante dell'artista). Arte sempre più a caro prezzo, insomma. Ma su quali cifre si è finora consumata la battaglia tra collezionisti milionari?Specie negli ultimi anni, le aste da primato sono state numerose. A novembre 2017, da Christie's a New York, il Salvator Mundi (attribuito a Leonardo da Vinci) partiva da una quotazione di 75 milioni di dollari ma dopo appena 18 minuti e 47 secondi è stato battuto alla cifra astronomica di 450,3 milioni di dollari, diventando il quadro più caro mai venduto al mondo. Ad acquistarlo, un principe saudita. E pensare che nel 1958 sempre da Christie's era stato ceduto per appena 60 dollari ma l'ex-proprietario pensava di avere una crosta.Nella classifica dei quadri più cari c'è poi Donne di Algeri di Picasso, ceduto per 179,3 milioni di dollari nel 2015, mentre Nu couché di Amedeo Modigliani ha raggiunto i 170,4 milioni di dollari. A maggio 2018 un altro Modì, «Nu couché (sur le côté gauche)», è stato venduto per 157,2 milioni di dollari da Sotheby's a New York. Meno di una settimana prima, sempre nella Grande Mela (da Christie's) l'annunciata e confermata asta del secolo: la collezione Rockefeller che ha totalizzato 646 milioni di bigliettoni verdi. Numeri vertiginosi pure le transazioni private: 300 milioni di dollari per Interchange di de Kooning (acquisito nel 2015 da Ken Griffin) insieme a Number 17A di Pollock (202 milioni).I giocatori di carte di Cézanne (250 milioni di dollari nel 2011) sarebbe stato acquistato dagli eredi dell'armatore greco George Embrico. Nafea Faa Ipoipo di Gauguin è andato a un compratore sconosciuto legato ai musei del Qatar per 210 milioni. Quando l'arte un prezzo ce l'ha, eccome.riproduzione riservata ®