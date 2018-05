L'arte e i vini: evento e degustazione al Cavalieri

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La bellezza di Orvieto, la città che lega il suo nome a quello di un vino unico e apprezzato nel mondo. L'Orvieto del Duomo e l'Orvieto degli Etruschi, l'Orvieto delle Vigne e l'Orvieto delle Cantine scavate nel tufo. Tutto si mescola in un racconto sorprendente che diventa realtà ed eccellenza nella produzione dell'Orvieto doc. Una esperienza multisensoriale che oggi, a partire dalle ore 17.30, presso Hotel Rome Cavalieri - Via Alberto Cadlolo, 101, il Presidente del Consorzio Vino Orvieto, Vincenzo Cecci, il Professore ordinario di Viticoltura presso l'Università degli studi di Milano, Attilio Scienza, il Presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella e il filosofo, giornalista e storico dell'arte Guido Barlozzetti, percorreranno in una degustazione-evento organizzata da Bibenda, la prima guida di riferimento per il mondo del Vino e della Ristorazione legata alla Fondazione Italiana Sommelier di Worldwide Sommelier Association. Al termine seguirà una degustazione dei vini delle Cantine aderenti al Consorzio di tutela del Vino di Orvieto.