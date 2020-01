L'ARTE DELL'ITALIANO

Il museo della lingua italiana a Firenze: un progetto atteso che potrebbe diventare realtà entro il prossimo anno. Ad annunciarlo, ieri, è stato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Firenze. «Sarà un polo grande, ricco e tecnologico ha spiegato il Premier - che possa celebrare e insegnare la storia dell'italiano». Il progetto nasce da un gruppo di lavoro coordinato dal linguista Luca Serianni e il primo firmatario è stato il linguista Giuseppe Antonelli, sarà supportato da diverse istituzioni come la Società Dante Alighieri, l'Accademia della Crusca, l'Accademia dei Lincei, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana e la Treccani. L'obiettivo è inaugurare il Museo nel 2021, per i 700 anni dell'Università di Firenze.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

