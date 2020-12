L'Arma dei carabinieri cambia divisa, ovviamente anche a Roma. Le nuove uniformi, seppur esteticamente simili a quelle indossate finora, saranno realizzati in materiali di ultima generazione per garantire più confort e dinamismo: ecco le principali novità, che per il momento interesseranno le divise invernali.

Al posto del completo tradizionale i reparti operativi indosseranno pantaloni e giacca a vento in tessuto tecnico, sotto la quale sarà possibile portare un lupetto e uno scaldacollo al posto della tradizionale camicia e cravatta. Via anche le scarpe basse, che saranno sostituite da stivaletti impermeabili e anti-perforazione, e la vecchia fondina di cuoio, rimpiazzata da un cinturone esterne in materiale polimerico e a estrazione rapida. C'è anche la new-entry dei moderni guanti anti-taglio.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

