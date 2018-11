Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Non in Cina, ma a Barcellona. Javier Pastore è volato ieri in Spagna con il medico della società Del Vescovo per una consulenza in merito a una terapia che punta finalmente a risolvere i tanti problemi al polpaccio destro che stanno affliggendo il centrocampista da inizio stagione e che già negli ultimi due anni al Psg lo avevano costretto a consultare un luminare brasiliano. L'argentino rimarrà in Spagna fino a venerdì con l'obiettivo di tornare in campo al rientro dalla sosta quando la Roma affronterà l'Udinese o al più tardi con il Real Madrid all'Olimpico il 27 novembre. Intanto sono tornati in gruppo Karsdorp e Perotti, anche loro alle prese nelle ultime settimane con tre infortuni muscolari a testa. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione a Udine così come De Rossi e Luca Pellegrini che ieri hanno svolto terapie.(F. Bal.)riproduzione riservata ®