L'Argentina festeggia Messi: il figliuol prodigo è tornato

ROMA - «È tornato il 10». Così la stampa argentina celebra, all'unanimità, il ritorno di Lionel Messi in Nazionale, con cui è tornato ad allenarsi, per la prima volta, dopo quel 30 giugno dell'anno scorso quando l'Albiceleste venne eliminata dai Mondiali in Russia, dalla Francia che poi vinse il titolo. Adesso la delusione è stata smaltita, a Messi serve sempre un pò di tempo per elaborare i dispiaceri che la nazionale gli riserva, così la Pulce ha deciso di tornare. Si sta allenando, ironia della sorte, nel centro di Valdebebas, ovvero la cittadella sportiva del Real Madrid, quindi la tana del nemico per lui che è la stella del Barcellona. Con la maglia blaugrana sabato scorso ha segnato tre reti d'autore, in particolare l'ultima, realizzata con un colpo sotto di sinistro dall'angolo dell'area per disegnare un incredibile pallonetto.

Messi nel ritiro dell'Argentina si è anche prestato a fare da modello per la presentazione della nuova maglia che la selezione del ct Scaloni indosserà fin da venerdì nell'amichevole al Wanda Metropolitano contro il Venezuela. Messi ci sarà sicuramente, ma poi dovrebbe saltare il successivo test, quello di martedì 26 contro il Marocco, ultima prima della Coppa America a giugno, torneo che Messi giocherà per provare a vincerlo in casa di altri arcirivali, ovvero i brasiliani. Per due volte il miglior giocatore del mondo è arrivato in finale senza riuscire a vincere, adesso potrebbe essere arrivato il momento di sfatare questa maledizione. (M.Lob.)

