L'Aquila di corsa per ricostruire

Un percorso studiato per toccare alcuni tra i luoghi simbolo della ricostruzione, recuperati anche grazie all'aiuto, in alcuni casi all'adozione, da parte della comunità internazionale. La prima edizione della Mezza Maratona L'Aquila Città del Mondo, in programma domenica 27 ottobre, va oltre l'aspetto tecnico.

La gara, organizzata da Atleticom Asd, è patrocinata dal Comune dell'Aquila e dal Consiglio regionale d'Abruzzo e finanziata in parte grazie agli strumenti del Programma Restart. Lo sport, il running in questo caso, come volano per la valorizzazione il grande patrimonio architettonico storico e culturale de L'Aquila a dieci anni dal sisma. Un città che non si è piegata al dramma del terremoto, che nella sua storia ha sempre riservato un ruolo di prestigio in ambito sportivo. Raggiunti i mille iscritti, sono due la gare in programma, la mezza maratona di 21,097 chilometri e la non competitiva di 5 chilometri. (S. Pie.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

