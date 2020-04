L'applicazione Immuni sarà «offerta su base volontaria e non obbligatoria e faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazione nei movimenti o altri pregiudizi. Un team sta affiancando il Commissario Arcuri al fine di implementare questa applicazione nel migliore dei modi e con le più elevate garanzie». La precisazione del premier Giuseppe Conte è arrivata nell'Aula del Senato, dopo che in precedenza lo stesso Arcuri era stato più netto: la App di contact tracing - aveva sottolineato il commissario - è «fondamentale per la Fase 2, l'alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice: le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremmo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

