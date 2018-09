Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'apparizione di Girl al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard è stata folgorante: per la potenza del racconto creato dal regista esordiente Lukas Dhont e per l'altrettanto potente interpretazione di Victor Polster, suo straordinario protagonista. Ispirato a una storia vera, il film ascolta e riproduce il respiro, la tensione e il desiderio di Lara di diventare finalmente quello che sente di essere da sempre. Una ragazza, appunto. Ma Lara è ancora intrappolata nel corpo di un maschio, una condizione a cui si ribella quotidianamente, costringendo giorno dopo giorno il suo fisico ad adattarsi alla sua volontà.Polster, premiato sulla Croisette come miglior attore del Certain Regard, incarna con sensibilità a fior di pelle lo slancio di questo adolescente inquieto e determinato verso la sua realizzazione. Un percorso ostinato, a dispetto di tutto e tutti, verso il sogno di essere non solo una ragazza, ma anche una ballerina di prima fila. Un racconto di formazione fuori dal comune, in tutti i sensi. (M. Gre.)GIRLdi Lukas Dhont