L'APERTURA DEL PONTEFICE

No ai matrimoni gay, il sacramento riguarda un uomo e una donna, ma il Pontefice apre invece sulle unioni gay. «La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti. Ma ci sono leggi che civilmente cercano di aiutare tanta gente di orientamento sessuale diverso: è importante aiutare la gente». Lo ha detto papa Francesco rispondendo ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Slovacchia. Il Pontefice ha fatto anche l'esempio della legge francese sui Pacs, «senza però che questo abbia a che vedere con le nozze omosessuali: possono usarli ma il matrimonio come sacramento è uomo-donna». Francesco ha spiegato che «se chi è omosessuale vuole condurre una vita in sicurezza, gli Stati hanno la possibilità civilmente di sostenerli, dargli sicurezza sull'eredità, sulla salute. I francesi hanno la legge su questo, non solo per gli omosessuali ma per tutte le persone che vogliono associarsi senza sposarsi».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

