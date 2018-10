Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'aperitivo al tramonto. Poi, una cena romantica, sulla terrazza, attrezzata pure per l'inverno. Ego Bistrot è la nuova proposta di gusto dentro la residenza Doria Pamphilj. A firmare la carta, Andrea Quaranta, cuoco di origine ligure cresciuto alla scuola dello chef stellato Andrea Fusco. Poi, passato a Otto e ½, oggi osteria Boncompagni, e da Necci al Pigneto. Prima musa per la proposta, una base di cucina regionale contaminata dalle spezie e ripensata in chiave creativa, con influenze orientali. Il risultato è un menu che spazia da capesante scottate con pappa di pomodoro, kimchi di cetriolo e aglio nero ai tagliolini cacio e pepe, gambero rosso, yuzu e melissa, fino all'agnello fritto con chutney di carote e albicocche. Non mancano i dolci, come Yogurt, pesche al basilico e cioccolato al forno. Sono due i menu degustazione, Roman Tasting, a 40 euro, ed Ego Tasting, a 60 euro. L'offerta inizia alle 19 con il suo aperitivo a 10 euro con formula drink più benvenuto.Ego bistrot - Roma, vicolo del Canale 14, tel. 392/57.02.096 - Chiuso la domenica - costo: da 10 a 60 euro.(V.Arn.)