L'aperisushi fa boom: Vip e musica all'inaugurazione

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro diverse proposte, con un mix tra sushi e piatti cinesi, preparate con equilibrio nelle proporzioni, nei colori e nei gusti: da Moku (via Tiburtina 440) potrà scegliere dall'aperitivo SushiSalmon, al Basic, dal Sushi Vegan all'Imperial.Tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,30 i piatti che raccontano la cultura gastronomica orientale saranno i protagonisti dei pomeriggi romani, accompagnati da bevande alcoliche e analcoliche, da calici di vino, boccali di birra, drink classici.All'evento di presentazione dellagli attori Milena Miconi e Peppe Convertini, l'ex Miss Italia Nadia Bengala, Fabio Barone, pilota detentore di due Record del Mondo di velocità che si sta preparando per una nuova spettacolare sfida in Marocco ad ottobre, oltre a tanti altri ospiti d'eccezione che in questi mesi di apertura hanno già assaporato e apprezzato i piatti proposti a cena.