L'Antitrust Ue indaga Amazon

Elena Benelli

Amazon potrebbe aver usato dati sensibili provenienti dai dettaglianti indipendenti che vendono sulla sua piazza di mercato violando così le regole di concorrenza. La Commissione Ue ha aperto un'inchiesta formale antitrust sul colosso statunitense dell'e-commerce. Sotto la lente della Commissione la particolarità del doppio ruolo di Amazon sia come piattaforma, vendendo prodotti sul suo sito web, sia come rivenditore mettendola a disposizione dei venditori indipendenti. Bruxelles metterà ai raggi x il ruolo dei dati nella selezione dei vincitori del Buy Box (il premio che consente di aggirare il carrello del venditore) e l'impatto sulla selezione del potenziale uso di informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale. «Massima collaborazione alla Commissione europea, mentree continueremo a lavorare per sostenere le aziende di tutte le dimensioni e aiutarle a crescere» cita una nota ufficiale da Seattle.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

