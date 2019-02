L'antifascismo raccontato ai più giovani

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è solo divulgazione. Spiega, scende in dettagli e temi storici, segue un percorso cronologico curandone aspetti facili e difficili. Così come è la Storia e così come una delle pagine più ricche di complessità come l'ultima guerra. Biagio Goldestein Bolocan, laureato in Storia, scrittore, divulgatore, in questo libro dedicato ai ragazzi racconta l'antifascismo, ma non solo, con un omaggio sentito e commovente alla sua famiglia. Delicatamente, e con garbo, inserisce la sua storia alla Storia. Uno sguardo dentro le stanze della casa di una grande famiglia. Tra sogni, dolore, sacrifici, dolori. Un percorrere avvenimenti studiati a scuola, attraverso lo sguardo di ragazzi poco più grandi, che ne portano il peso. Perché la storia sia sempre sentita così vicina, accaduta veramente troppo poco tempo fa e a tutti.La bella Resistenza di B. G. Bolocan, Feltrinelli, 13 euro.