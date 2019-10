L'antico orto romano nel Parco dell'Appia antica ha riaperto i cancelli, per giocare con zappe, rastrelli, semi e sementi. E per rimanere in contatto con Madre Terra.

Questa domenica Bulbi in festa, laboratorio per sporcarsi le mani dedicato al giardinaggio e in particolare allo zafferano. I piccoli giardinieri potranno interrare i bulbi e partecipare alla creazione delle nuove aiuole dell'orto e portare a casa un bulbo in vasetto da curare. Nel frattempo mamma e papà potranno partecipare a un laboratorio per imparare a riprodurre autonomamente i propri ortaggi e frutti preferiti, oltre alle piante aromatiche. Riuscendo anche a conservare le varietà locali e salvare l'agro-biodiversità. Inoltre sarà anche una bella occasione per scoprire molte piante e varietà rare e saporite.(F.Pic.)

Hortus Urbis,

domenica alle 11, 10 euro,

via Appia Antica 42/50

Prenot. obbl.: hortus.zappataro mana@ gmail.com. Info: www.hortusurbis.it

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA