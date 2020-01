L'ANTICIPAZIONE

Valeria Arnaldi

Giovanni Bergantin, colpito con calci e pugni da un paziente. Ombretta Silecchia, minacciata con una pistola durante la guardia medica. Paola Labriola, uccisa da un suo paziente.

Sono alcune delle storie di medici vittima di aggressioni raccontate nel docufilm Notturno diretto da Carolina Boco, promosso da Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per sensibilizzare sul tema della violenza contro medici e operatori sanitari.

Il film, cui partecipano Maria Grazia Cucinotta, Massimo Giletti e Gerardo D'Amico, sarà presentato in anteprima nazionale il 5 febbraio a Roma nell'Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Il tema è caldo, il problema evidente. Secondo l'Inail su 4000 casi annui di violenza sul lavoro, 1200 riguardano operatori sanitari: circa tre aggressioni al giorno. Dai dati Anaao Assomed emerge che il 66% dei medici è stato vittima di aggressione. È il 72% al Sud - da domani, telecamere saranno installate sulle autoambulanze a Napoli - e nelle Isole. Pronto Soccorso e Sert/Psichiatria sono i settori più a rischio. A ciò si aggiunge il sommerso di chi non denuncia, che porterebbe le aggressioni a circa 3000 in un anno.

Martedì 14 Gennaio 2020

