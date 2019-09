L'ANTI-TALENT

Rita Vecchio

MILANO - Cosa sarebbe il Premio Tenco senza Morgan? La rassegna della canzone d'autore, che da 43 edizioni premia la carriera degli artisti, non sarebbe di certo la stessa cosa. E ieri, durante la presentazione della nuova edizione che condurrà dal teatro Ariston di Sanremo il 17, 18 e 19 ottobre insieme ad Antonio Silva - è stata la conferma. Morgan si è fatto sentire. E presto si farà anche leggere: «Scriverò un libro».

LA POLEMICA

Contro i politici, gli italiani, l'industria discografica. Da poco sfrattato dalla sua casa di Monza, confiscata e venduta all'asta, Marco Castoldi (questo il nome all'anagrafe dell'ex-frontman dei Bluvertigo) si è definito l'ultimo dei bohémien, un kamikaze che va giù duro e avido di libertà. «Viviamo in un paese bigotto e di bigotti. Dove la libertà non va di moda». E ancora: «La tv non la guardo, mi piace solo quella alla Augias. E ho capito che fare il giudice di un talent non è il mio ruolo». E poi attacca: «I talent mi hanno rovinato la vita: il gioco è bello quando dura poco. Sono un musicista, non un opinionista. Ed è solo musica quello voglio fare». Manuel Agnelli, - tre volte giudice a X Factor e che al Tenco sarà premiato come canzone singola per Argentovivo (brano portato all'ultimo Festival di Sanremo da Daniele Silvestri con il rapper Rancore) non è d'accordo: «A differenza di Morgan, a me non hanno rovinato la vita. La vita me l'hanno migliorata. Ma non vanno considerati come unico palcoscenico per fare musica».

IL PREMIO

Vincitori delle targhe, intitolato quest'anno Dove vola colomba bianca e con la memoria storica della canzone italiana dal 1951 come tema principale, sono, Vinicio Capossela (disco assoluto), Fulminacci (opera prima), Enzo Gragnaniello (album in dialetto), Alessio Lega (interprete di canzoni), Manuel Agnelli, Rancore e Daniele Silvestri (canzone singola). Vincitori del Premio Artista sono Gianna Nannini, Eric Burdon e Pino Donaggio, di quello operatore culturale Franco Fabbri e de I suoni della canzone è Gaetano Curreri. A omaggiare Luigi Tenco ci penserà Achille Lauro, mentre non mancherà il parterre di ospiti da Nina Zilli, a Sergio Cammariere a Ron. Ma il Tenco non è solo spettacolo: ci saranno masterclass, mostre ed eventi del club Tenco. «Questa Rassegna è una delle eccezioni della musica italiana. Va preservata - dice Morgan in chiusura - Oggi più che mai, visto che i cantautori morti sono più vivi di quelli vivi. I cantanti che non ci sono più continuano a darci sempre una lezione di musica».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA