L'annuncio ufficiale è arrivato con un post del ministro Speranza. «Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts».

Il via libera, confermato dal ministro, era arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico, al termine della seduta convocata per discutere del quesito posto dal ministero della Salute. Quando l'Italia sarà completamente bianca, la sintesi della nota, ci saranno «le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento. Dunque resta il divieto per mercati, fiere, code e altre situazioni a rischio».

Quello del Cts non è quindi un liberi tutti: andrà mantenuto il distanziamento, e la mascherina bisognerà indossarla in ogni caso oltre che nei luoghi a rischio assembramento, anche all'aperto, così come sui mezzi di trasporto

. Sull'indicazione da parte degli esperti, arrivata dopo oltre due ore di vertice, ha influito anche il numero dei vaccinati in Italia (il 53% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, il 27% entrambe).

E i numeri dell'inizio dell'estate continuano migliorare, con l'ultimo bollettino che registra numeri da record sui contagi per questo 2021: nelle ultime 24 ore sono 495 i nuovi positivi e 21 le vittime, con il tasso stabile da giorni e attualmente allo 0,61%. Sono soltanto nove gli ingressi in terapia intensiva (385 attualmente in tutta Italia).

(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA