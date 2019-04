L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE CAFAROTTI

«Gira da qualche giorno sui social un allarme chiusura del Farmer's Market di via Francesco Passino alla Garbatella. Per rassicurare tutti, voglio dissipare punto per punto i timorì paventati dal Municipio. Il Campidoglio non ha nessuna intenzione di chiudere il Farmer's Market Garbatella, anzi! Questa Amministrazione ha messo al centro le realtà di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, tanto che noi per primi abbiamo approvato un Regolamento specifico a tutela di operatori e consumatori per valorizzarne tutte le potenzialità». Lo afferma l'assessore al Commercio di Roma Carlo Cafarotti.

«Noi li vogliamo aperti e funzionanti, e il nostro impegno in questo senso - aggiunge - è totale. Nel caso del mercato di via Passino, in vista della scadenza della concessione, abbiamo doverosamente verificato le sue condizioni strutturali. È venuta fuori l'inadeguatezza dell'impianto antincendio, oltreché l'urgenza di interventi manutentivi. Due cosettè non di scarsa importanza, ne converranno anche il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e il suo assessore al Commercio. O almeno ce lo auguriamo, in virtù del buon senso che invocano a gran voce. Si può rischiare, quindi, la sicurezza e incolumità di 200 operatori e dei cittadini che frequentano il mercato? Sicuramente no».

