L'analisi del voto: Gualtieri risultato super

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha vinto le elezioni suppletive nel collegio Roma 1 per la Camera dei deputati ottenendo il 62,2 per cento delle preferenze (20mila e 304 voti) e subentra così al dimissionario Paolo Gentiloni, diventato commissario Ue agli Affari economici. Una vittoria di larghissima misura sugli altri candidati, anche se l'affluenza è stata molto bassa: alle urne è andato solo il 17,66 per cento degli aventi diritto al voto (32mila e 622 i voti validi, 73 le schede bianche, 185 quelle nulle). «La vittoria di Gualtieri dopo quella in Emilia Romagna e a Napoli è un ennesimo segnale che premia l'unità ed in particolare chi, tra le forze politiche, e checché se ne dica, è una forza non subalterna a nessuno ma la più unitaria. È un fattore che premia perché le persone vogliono uscire dall'incubo della crisi, dei litigi, dei picconi e vogliono persone responsabili che sappiano rispondere ai problemi e non solo che li raccontano». Ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti. «Complimenti a Gualtieri per la vittoria netta. Sprofonda il M5S. Due raccomandazioni per noi tutti: 1) non pensiamo che la destra a Roma sia morta, perché non lo è; 2) la città nel suo insieme soffre, e il centro storico non fa mai primavera». Così su Twitter il presidente dell'osservatorio Roma! Puoi dirlo forte, Tobia Zevi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

