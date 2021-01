Giorgio Rutelli*

«Sarò il presidente di tutti gli americani. Anche di chi non mi ha votato». Un discorso opposto a quello di Trump quattro anni fa, che fu divisivo e orientato solo ai suoi sostenitori. Joe Biden vuole mettere fine alla guerra incivile che divide il suo popolo e che ha ferito la democrazia con l'assalto al Congresso. Cita Sant'Agostino, «un santo della mia chiesa», e parla di amore, ricordando a tutti di essere il primo presidente cattolico dai tempi di Kennedy. Si rivolge anche a chi guarda dall'estero questa cerimonia sobria e commossa, molto diversa dal solito, promettendo di riparare le alleanze, e di guidare «non grazie all'esempio del nostro potere ma grazie al potere del nostro esempio». Avrà un compito difficile, perché il Paese è in piena crisi sanitaria ed economica, e una frangia piccola ma rumorosa non ha riconosciuto la sua vittoria. Ma lui che fu uno dei senatori più giovani e ora il presidente più anziano della storia, ha promesso di essere un ponte tra le generazioni e gli schieramenti. Al suo fianco, e c'è da scommetterci anche da protagonista, ci sarà Kamala Harris, il volto nuovo di questa amministrazione che già si candida a prendere il suo testimone tra quattro anni.

